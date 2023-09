Migranti a Ventimiglia, la maggioranza replica al PD: “Bene ha fatto il sindaco di muro a sollevare la questione”

“Bene ha fatto il Sindaco Di Muro a sollevare la grave situazione conseguente ai flussi migratori che insistono sulla Città di Ventimiglia”. Ad affermarlo sono i gruppi di maggioranza consiliare del Comune di Ventimiglia (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Torna Grande Ventimiglia, Frontalieri), a seguito delle dichiarazioni degli esponenti del Partito Democratico.

“È evidente però che, oltre alla denuncia politica con i toni propri di una manifestazione di partito, il Sindaco non ha perso tempo: ieri, infatti, si trovava a Roma per partecipare alla Commissione immigrazione di ANCI, di cui è coordinatore in Liguria, per la predisposizione di proposte specifiche per Ventimiglia da sottoporre ai ministeri competenti. E lo ha fatto proprio nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri si è riunito per varare norme fondamentali in materia di sicurezza e immigrazione: dalla costruzione di nuovi CPR, chiesta a più riprese dal Sindaco Di Muro al fine di aumentare il trattenimento e i rimpatri per chi entra illegalmente in Italia, all’aumento della permanenza all’interno degli stessi CPR fino a 18 mesi, ed altre misure in materia.

Sottolineiamo inoltre che, mentre Di Muro si è recato a più riprese a Roma, oltre che sul palco di Pontida, Elly Schlein, Segretario del Partito Democratico, è venuta a Camporosso, a 1 km dal Comune di Ventimiglia, e il PD non ha ritenuto di organizzare un incontro con le istituzioni cittadine per confrontarsi sul tema, preferendo fare un comizio dal palco del PalaBigauda.

Come sempre, chiediamo al PD di collaborare col Sindaco e sostenerlo in questa difficile situazione, invece che continuare con polemiche sterili che non portano da nessuna parte. Siamo disposti, non appena terminerà la missione del Sindaco, a confrontarci con i consiglieri del Partito Democratico, e a mettere in atto tutte quelle iniziative di presidio e di supporto che possano rendere più sicura e vivibile la nostra città”.