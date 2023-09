Ventimiglia: il MAR aderisce Giornate Europee del Patrimonio, il programma per sabato

Sabato, il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” aderisce all’edizione 2023 delle “Giornate Europee del Patrimonio”. Nel corso della giornata il Museo sarà visitabile gratuitamente, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17.



"La manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, nasce con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee. Si tratta di una occasione di straordinaria importanza per riaffermare il ruolo centrale della cultura nelle dinamiche della società europea e italiana. L’edizione #GEP 2023, per iniziativa del Consiglio d’Europa, sarà dedicata al tema della fruizione del patrimonio culturale" - spiegano dal Museo.



"L'apertura ad ingresso liberto rappresenta una formidabile opportunità di esplorare sia la Sezione Archeologica al primo piano, con oltre 700 reperti per lo più provenienti dagli scavi ottocenteschi dell'antica città romana di Albintimilium, sia la Sezione Storica e Protostorica al piano -1 della fortezza, dedicata alla storia del sito dove oggi sorge il Forte dell'Annunziata e alla Valle delle Meraviglie con i calchi dei graffiti rupestri realizzati intorno al monte Bego dalle antiche popolazioni liguri. Una occasione da non perdere, vi aspettiamo!" - concludono dal Museo.