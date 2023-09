Sanremo: la sala stampa del Festival torna all'Ariston Roof dopo tre anni di 'esilio' al Casinò

Dopo tre anni di ‘esilio’ al Casinò, la Sala Stampa del Festival di Sanremo torna all’Ariston Roof, all’ultimo piano del Teatro Ariston e torna, come nel passato, ad ospitare tutti gli operatori dell’informazione accreditati alla manifestazione e tutto ciò con la capienza delle edizioni pre covid.

Sarà a pieno regime anche la Sala Stampa ‘Lucio Dalla’, tradizionalmente ospitata presso il Palafiori di Sanremo. “Si tratta di un impegno produttivo importante – dichiara l’Amministratore delegato Roberto Sergio - ottenuto grazie al lavoro di squadra della Direzione Produzione Tv, di quella Intrattenimento Prime Time e della Direzione dell’Ufficio Stampa Rai, che ha richiesto la rimodulazione di tutti gli spazi di lavoro, senza sacrificare nessuna delle tante realtà e strutture che contribuiscono al successo del più importante evento aziendale. Un ringraziamento doveroso anche al Casinò di Sanremo - conclude Sergio - per la grande disponibilità dimostrata negli anni precedenti che ha permesso nelle tre edizione passate di poter comunque allestire uno spazio per la stampa”.

“Abbiamo lavorato con le altre Direzioni per ottenere questo risultato - commenta il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea - in quanto la 'sala stampa' ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale per il Festival di Sanremo, il più grande evento della Rai. Riportarla all’Ariston dimostra quanto la Rai creda in questa collaborazione e la ritenga parte integrante della manifestazione”.

Per il Casinò di Sanremo la sala stampa all’interno era sicuramente un momento di grande prestigio ma, sicuramente, nella sala da gioco verranno proposte trasmissioni della Rai che sapranno fare altrettanto. Lo spostamento all’Ariston della sala stampa è sicuramente una notizia importante per gli operatori dell’informazione, visto che molti erano relegati all’esterno per il numero più esiguo di posti al Casinò.