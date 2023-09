Un viaggio di benessere e relax: alla scoperta delle terme a Ischia

Se siete alla ricerca di una destinazione che unisca il fascino di una splendida isola con le proprietà terapeutiche delle acque termali, allora Ischia è il luogo perfetto per voi. Situata nel Golfo di Napoli, Ischia è famosa per le sue sorgenti termali naturali che hanno attirato visitatori da tutto il mondo per secoli.

Le acque termali di Ischia: un tesoro naturale

Ischia è una delle poche isole del Mediterraneo che offre una vasta gamma di acque termali con diverse proprietà terapeutiche. Le sue sorgenti termali sono alimentate da vulcani sottomarini e offrono benefici per la salute e il benessere. Le proprietà curative delle acque termali di Ischia sono state riconosciute fin dall'antichità, quando i romani costruirono i primi bagni termali sull'isola.

Oggi, Ischia è rinomata per i suoi parchi termali moderni e le strutture termali di lusso che offrono una vasta gamma di trattamenti e servizi. I visitatori possono godere di bagni termali, fanghi, massaggi, saune e molto altro ancora. Le acque termali di Ischia sono particolarmente efficaci nel trattamento di disturbi muscolari, reumatismi, malattie della pelle e problemi respiratori.

I migliori parchi termali di Ischia

I parchi termali di Ischia offrono una varietà di esperienze termali uniche. Uno dei più famosi è il Parco Termale Poseidon, situato nella baia di Citara. Questo parco termale offre oltre 20 piscine termali, saune, cascate, grotte termali e molto altro ancora. I visitatori possono godere di una giornata di totale relax immersi nelle acque termali, circondati dalla bellezza naturale dell'isola.

Un altro parco termale popolare è il parco Negombo

La baia di San Montano è un trionfo di verde e natura. All’interno della baia, tra fiori e piante tropicali è possibile visitare il parco Negombo che tra tutti i parchi termali di Ischia è sicuramente quello più esotico. Oltre alle piscine, all’accesso alla spiaggia e tutti i trattamenti termali, il parco dispone anche di un’arena che può ospitare fino a 1700 posti dove, tra gli altri, si sono esibiti Miles Davis, Ray Charles, Tina Turner e Mireille Mathieu.

il parco è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18.30. È il luogo ideale per chi desidera rilassarsi e rigenerarsi durante la propria vacanza a Ischia.

Per coloro che cercano un'esperienza termale più intima e lussuosa, l'Hotel Regina Isabella è una scelta perfetta. Situato a Lacco Ameno, questo hotel di lusso offre una spa termale esclusiva dove gli ospiti possono godere di trattamenti personalizzati e di una vasta gamma di servizi termali. L'atmosfera raffinata e l'attenzione ai dettagli rendono questa esperienza termale unica e indimenticabile.

Oltre al Poseidon, Negombo e Castiglione, anche i seguenti parchi:

Terme di Cavascura

Parco Termale Aphrodite

Ninfe di Nitrodi

Cavascura è un bacino termale scavato nella roccia, come dice appunto il nome ricavato in un vallone a pochi metri dalla spiagge Ischia più famosa: La spiaggia dei Maronti.

Un luogo decisamente suggestivo che testimonia il passaggio di antiche civiltà che già diversi secoli fa erano solite trascorrere a Cavascura periodi di vacanza e riposo o anche di convalescenza dopo estenuanti battaglie, vista la proprietà curativa delle sue acque termali.

Il luogo conserva intatto l’antico aspetto: il rivoletto di acqua calda incanalata nella roccia tufacea dirige gli ospiti di ieri e di oggi all’interno delle grotte, dove si trova una piccola cascata e sorgenti bollenti che scendono dalle pendici del monte.

Entrando accoglie i turisti un piacevole gioco di colori, profumi ed elementi naturali: dal tufo, per passare alle ginestre ai castagni, alle querce che appunto hanno foglie le cui sfumature vanno dal verde al violetto. Una doccia calda che viene giù dalla montagna accoglie gli ospiti che potranno rilassarsi anche in una sauna naturale scavata in una grotta.

Quindi potranno essere sperimentate le antiche stufe con esalazioni di vapori gassosi che arrivano direttamente dal bacino termale.

Ma all’interno delle terme di Cavascura sarà possibile trovare anche il centro benessere che vi permetterà di fare fanghi, massaggi, bagni e docce termali. Le terme di Cavascura sono un vero e proprio paradiso presente sulla terra da diversi secoli.

Parco Termale Aphrodite

Il Parco termale Aphrodite Apollon è situato a Sant’Angelo d’Ischia, uno dei posti più belli dell’isola. In questo stabilimento termale, la qualità dell’ospitalità è garantita da servizi attenti e premurosi che si ritrovano in ogni ambiente di quest’oasi di serenità dove l’ospite è al centro delle attenzioni: dal punto Snack, al Bar-Ristorante con una splendida terrazza sul mare, dal reparto Termale con una originale Sauna in Grotta Naturale al Beauty-Center, incastonato tra amene e panoramiche terrazze di questo paradiso.

E’ molto facile dimenticarsi della quotidianità e lasciarsi alle spalle lo stress in questo luogo, dove basta anche solo ammirare gli scenari, i panorami, gli angoli suggestivi, terrazzamenti degradanti verso il mare.

Una cornice di fiori e piante circonda 12 piscine termali (con temperature dai 20° ai 40°), di cui una coperta con idromassaggio, e due di acqua di mare, a diverse temperature ed alimentate in modo naturale per assicurarne le caratteristiche terapeutiche delle acque sempre intatte.

Per i bambini, vi è una piscina ed un angolo giochi ideale per il loro divertimento.

Ma la chicca più preziosa è la spiaggia privata, attrezzata con angolo fitness e beach-volley e raggiungibile a piedi con una piacevolissima passeggiata (in 10 min.) o via mare con il comodo servizio di Taxi-Boat dal caratteristico porticciolo di S.Angelo (in 5 min.).

Ora hai a disposizione, tutte le informazioni di dove rilassarti a Ischia, on ti resta che prenotare e goderti il meritato relax!