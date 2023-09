Keiro no Hi, Bordighera celebra la Giornata del rispetto per gli anziani (Foto e video)

Bordighera ha celebrato, nel pomeriggio di oggi, la Giornata del Rispetto per gli Anziani - Keiro no Hi.

Ai Giardini Lowe è stata scoperta una targa dinanzi al simbolo della ricorrenza: un nuovo esemplare di gingko biloba che arricchirà lo spazio verde cittadino. Le foglie di quest’albero sono, infatti, il motivo grafico che contraddistingue la celebrazione.​ Nel Centro Culturale nell'ex chiesa Anglicana si è svolta, in seguito, alla presenza di autorità civili e militari la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, targhe e attestati, ai residenti che hanno raggiunto il traguardo dei 90 e dei 100 anni tra il 20 settembre 2022 e il 18 settembre 2023. Per l'occasione erano presenti, oltre al sindaco Vittorio Ingenito e alla sua Amministrazione, il console generale del Giappone a Milano Toshiaki Kobayashi e la compositrice e pianista Veronica Rudian, che ha eseguito alcuni suoi brani.

Per il quinto anno, a Bordighera, è stata organizzata la ricorrenza voluta dall’amministrazione Ingenito per festeggiare i residenti più longevi e onorarne l’esperienza di vita. Come ormai è consuetudine, la data prescelta è stata il terzo lunedì di settembre, in concomitanza con la festa nazionale giapponese Keiro no Hi a cui si ispira l’appuntamento della città delle palme. “È doveroso celebrare l’esempio e l’insegnamento di chi ha raggiunto traguardi di vita così importanti ed è un vero piacere farlo con una festa, a maggior ragione, in una realtà come la nostra in cui la popolazione più longeva è largamente presente" - commenta il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - "Fin dalla prima celebrazione la Festa del Rispetto per gli Anziani si è svolta con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano ed è un onore per noi ospitare Toshiaki Kobayashi”.