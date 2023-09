Imperia: proseguono gli appuntamenti di settembre a L'approdo

Proseguono anche a settembre eventi e incontri all’Approdo di Imperia, il progetto di animazione estiva dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio sul Molo lungo di Oneglia. Gli appuntamenti come sempre saranno a cura di CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria.

Da giugno 2023 l’Approdo è diventato polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento grazie a un progetto del FLAG / GAC “il Mare delle Alpi” promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le Associazioni di categoria e con lo scopo di rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese.

Questi gli eventi della settimana, che culmineranno con l’evento speciale di sabato 23 settembre dedicato al mondo della fermentazione.

Mercoledì 20/09 ore 11.00: Agribike

Conoscere il territorio e le aziende agricole con i loro prodotti tramite percorsi rurali andando alla scoperta delle tradizioni liguri e costruire una rete di collegamento tra aziende agricole da percorrere in e bike o a piedi. Evento a cura di CIA Imperia in collaborazione con Intibrikki, Associazione Monesy Young, Riviera dei fiori outdoor.

Sabato 23/09 dalla 17 alle 22 evento speciale: L'Approdo in... Fermento!

A cura di CNA Imperia per scoprire il mondo dei prodotti fermentati e le delizie locali godendosi una serata indimenticabile sul molo di Oneglia. Una celebrazione unica dedicata alla fermentazione e all'eccezionale cultura culinaria della nostra provincia con un'esperienza indimenticabile per tutta la famiglia, con cibo delizioso, intrattenimento e scoperte culinarie.

Esperienze Gustative:

Stand del Pane Artigianale: assapora una varietà di pane fresco appena sfornato, da baguette croccanti a pagnotte rustiche.

Birra Artigianale con degustazioni guidate dai mastri birrai.

Vini del Territorio: assaggia i vini pregiati delle cantine locali in compagnia dei produttori.

L'Arte dei Formaggi: ammira, odora e gusta una selezione di formaggi locali, da quelli freschi a quelli stagionati.

Dolci da Sogno: delizie per il palato, tra cui dolci lievitati e dessert tradizionali.

Salumi e affini provenienti da produttori locali.

Musica Dal Vivo con artisti locali

Laboratori del Gusto sui segreti della fermentazione e risponderanno alle domande dei visitatori aiutati dalle degustazioni dei prodotti di cui si parla.

Mercato Artigianale: otre ai prodotti fermentati, creazioni artigianali locali, regali unici e souvenir.

Domenica 24/09 ore 18,00: Eccellenze di gusto che fanno bene

A cura di Confcooperative. Stefano Pezzini, giornalista ed esperto di cultura ligure, e Leslye Pario, nutrizionista in un dialogo sui prodotti della cooperativa di produttori agricoli Alta Valle Arroscia. I soci sono produttori di olio, olive, aglio di Vessalico, zafferano, vino, conserve di verdure e miele.

Informazioni al numero 337104 3629 e sulla pagina Facebook L’Approdo