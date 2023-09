Sabato pulizia rifiuti tra Pompeiana e Cipressa, si cercano volontari

L'associazione Praugrande, in collaborazione con il Comune di Pompeiana, aderisce all'iniziativa "Puliamo il Mondo", promossa da Legambiente.



L'appuntamento è previsto per sabato 23 settembre 2023, con ritrovo alle 9.30 in piazza della Chiesa a Pompeiana. La giornata sarà dedicata alla pulizia dai rifiuti di un tratto della strada che da San Bernardo porta verso Cipressa, lungo il percorso e nelle aree pic-nic.