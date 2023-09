Ultima giornata della ‘Sanremo biennale Artexpo’: l’esposizione, ingresso libero, dalle 10 alle 14

Ultima giornata oggi a Sanremo, presso le sale espositive del Teatro Ariston, per la 1ª edizione della Sanremo Biennale ArtExpo. Un evento di Arte Contemporanea di caratura internazionale, curato da Sandro Serradifalco con la collaborazione di consulenti artistici ed editoriali della Fondazione Effetto Arte, che vedrà la partecipazione di artisti provenienti da ogni parte del mondo. Oggi l’esposizione, con ingresso libero, sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 14.

Sanremo Biennale ArtExpo comprende varie sezioni dedicate ad alcuni temi, come il paesaggio e la figura, interpretati attraverso tecniche come la scultura, l’acquerello, la fotografia, la video-art e stili diversi, in un arco espressivo che va dal figurativo all’informale, in piena libertà creativa. Si prevedono per l’evento, che avrà una risonanza internazionale, migliaia di visitatori con innumerevoli potenziali acquirenti in visita negli stands espositivi. Il progetto si avvale della collaborazione di professionisti del settore ed eminenti personalità del mondo della cultura.