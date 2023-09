Sanremo: circa 200 partecipanti alla 'Baby Maratona', grande festa a Pian di Poma. Le classifiche e le foto

Sono stati 195 i partecipanti alla ‘Baby Maratona’ di Sanremo, l'appuntamento rinviato a maggio e che è sempre particolarmente atteso dalle famiglie.

La manifestazione è stata organizzata dall’assessorato al turismo guidato dall'assessore Giuseppe Faraldi. Giunta all’edizione numero 23 (9° memorial ‘Lino Bottini’), ha visto in gara piccoli atleti nati negli anni dal 2012 al 2020. Lieve calo di partecipanti, rispetto allo scorso anno, quando furono 212 i bambini, oltre 26 mamme e 31 papà.

Dei partecipanti di quest’anno sono stati 148 i bambini (di cui 87 maschi e 61 femmine) e 47 genitori (23 mamme e 24 papà). La scuola più numerosa è stata la ‘Asquasciati’.

Nella categoria 2012 maschi vince Alex Bonni di fronte ad Adam Fattah e Matteo Sichetti. Nelle femmine 2012: vittoria di Federica Beccaria, davanti a Noemi Marzolla e Chiara Stassi. Nella 2013 maschi vince Abdellah Reezzami davanti a Matteo Borro e Cristiano Guardiani. Nelle femmine 2013 vittoria di Elisabeth Russiello, davanti ad Anita Cerantola ed Arianna Laura. Nella 2014 maschi primo posto per Luca Lanfranchi, secondo per Tommaso Pesce e terzo per Nicolò Guerrera. Nelle femmine 2014 vince Matilda Pivotto, seconda Caterina Hasanaj e terza Sofia Van Scijndel.

Nella 2015 femmine primo posto per Giulia Lettieri, seconda Lina Fattah e terza Iris Duli. Tra i maschi 2015 vittoria di Matteo Barbieri, davanti a Fulvio Croesi e Davide Dulbecco. Nella 2016 maschi primo posto di Santiago Colacino, secondo di Ayman Razzaki e terzo di Emanuele Trianni. Tra le femmine 2016 vince Rebecca Colacino, seconda Erica Spinosi e terza Elea Jober.

Nei 2017 maschi vince Elia Guiderdone, secondo Edoardo D’Alessio e terzo Giovanni Lanza. Tra le femmine 2017 vince Sofia Franceschetti, seconda Beatrice Gazzano e terza Silvia Orengo. Nei 2018 maschi vince Mattia Pivotto, davanti ad Enea Moggio e Leonardo Querasai. Nella categoria 2018 femmine vittoria di Giulia Fassione, seconda Ylenia Solarte e terza Anita Pizzeri.

La maratona dei papà è stata vinta da Edoardo Giovanati, davanti ad Andrea Capuano e Carmelo Guiderdone. Tra le mamme vittoria di Elisa Riciputo, davanti a Martina Giacomel e Luisa Palagi.