Sanremo: ultimo atto del 'Cantaestate 23', al Bahama Star di Valle Armea la finale del concorso

Domani, presso il Bahama Star di Valle Armea, si svolgerà l'ultimo atto del ‘Cantaestate ‘23’, per la finale ci saranno tante ricche novita'. Lo staff del famoso locale saluterà la sua clientela, nella serata di chiusura estiva che combacia con la finale.

L'associazione ‘Viva Armea’, organizzatrice dell'evento (presidente Alex Penna), fa un bilancio di questi dodici anni di attività e si ritiene molto soddisfatta della riuscita di tutti gli eventi organizzati, atti alla salvaguardia tutela e rilancio del territorio, sensibilizzando la cittadinanza e l'amministrazione comunale, alle problematiche della zona est di Sanremo.

Ecco i nomi dei finalisti che si sono meritati di esibirsi in finale, categoria under: Rachele Noli, Mirko Don Santo, Phoebe Zirano, Paolo Martini, Marleny Penna, Giangi e Fede, Alessandra Mari, Andrea Ravecca, Raja Qantil, Matteo Avalis e Edda Alma. Categoria over: Maria Nardozza, Francisco Penna, Marisa D'Aloisio, Matteo Lavagna, Marida Semiglia, Ferruccio Barricalla, Barbara Piccinini, Davide Ravasio, Luciana Modesti, Mario Papa, Yara De Carvalho, Costanzo Fissore, Milena Camellini, Gian Carlo Silvestri, Maria Clotilde Muzio, Guido Mari, Valeska Cotza, Barbara Vitale, Luca Rolando e Mauro Giammarino.

Tutti i cantanti in finale verranno premiati con medaglie di partecipazione, i trofei in palio, invece, saranno consegnati al primo secondo e terzo classificato per categoria oltre che il trofeo della critica, il trofeo giuria popolare,il trofeo migliore interpretazione, il Trofeo Bahama Star, il trofeo Alma percorso vocale e in infine il trofeo associazione Viva Armea.

Per i primi classificati la partecipazione alla finale di ‘Rumore Bim Festival’, concorso nazionale dedicato alla mitica Raffaella Carrà. Interverrà anche per l'ultimo atto Adriana Rombola' patrona della casa discografica ‘Riserva Sonora’ che sceglierà altri cantanti, indipendentemente dalla classifica finale, che potranno partecipare all'ultima semifinale nazionale Centro Italia che si svolgerà il giorno prima della finale a Bellaria Marina Igea, da mercoledi 27 settembre a domenica 1° ottobre. www.italianstagetour.it.

La giuria di qualità è sempre composta dal Maestro Ferdinando Mongelli titolare storico della Quick music studio di Sanremo, il maestro Gianluca Boetti, il Maestro Marcello Parodi e una gradita presenza con la cantante e performer Giorgia Corradi. Presenta la finale a gran voce il vulcanico Agostino Orsino, che condurrà la kermesse fino alla fine sempre con simpatia e professionalità.

Uno speciale ringraziamento va ai photo maker Elisabetta Musante e Mauro Frassinetti che ci hanno accompagnato per tutto l'evento, immortalando i momenti piu belli, come faranno anche nella serata finale. Grande novità sarà l'intervento di Gian Carlo Platino che predisporrà la diretta tv streaming su Facebook e You Tube. La direzione artistica di Alex Penna ringrazia per la collaborazione, le scuole di canto Art of School di Albenga della vocal coach Veronica Seriani e la Music Style di Cairo Montenotte capitanata dall'insegnante di canto Daniela Tessore.

La gestione degli ospiti e degli eventi interni al concorso, sarà gestita da Luca Rolando parrucchiere di Taggia e il suo staff, avvalendosi della collaborazione degli sponsor ufficiali: Tutto su misura, Romantic Chic, Bell's Cosmetici. Lo staff del Bahama Star, vuol salutare in questa ultima serata di chiusura estiva, tutti gli affezionati clienti e tutti i collaboratori con cui si è portato a termine, anche quest’anno con successo, la stagione estiva. Per l'occasione ci saranno promozioni speciali ‘fuori tutto’ per i clienti che interverranno l'ultima serata.