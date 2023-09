Sanremo: Festival Le Muse, domenica Simona Cantelmi presenta "Io non mi trucco"

Domenica, alle 17.45, presso il Museo Civico di Sanremo si terrà la presentazione del libro “Io non mi trucco” di Simona Cantelmi. L’evento rientra nel Festival Le Muse, all’interno dell’incontro dal titolo “Mamma o non mamma? Il corpo delle donne e la maternità”, un dibattito moderato da Bianca Benedetti e Gabriella Scaglione.



L’autrice ne parlerà con le colleghe scrittrici Chiara Pasetti e Donatella Sasso. “‘Io non mi trucco’ è il titolo del romanzo di Simona Cantelmi, giornalista e scrittrice bolognese, pubblicato da Les Flâneurs Edizioni, una narrazione sull’amicizia tra donne, tra quattro trentenni alle prese con i piccoli e grandi problemi della vita e che troveranno una soluzione anche grazie all’empatia e alla solidarietà che si creerà così spontaneamente tra loro" - spiegano gli organizzatori.



"C’erano una volta quattro amiche, quattro vite che si incrociano e incastrano tra loro, una città: Bologna, e poi il lavoro, gli amori e la protagonista assoluta del romanzo: l’amicizia. Grazie a questo sentimento forte e autentico che lega le quattro donne, la storia si sviluppa e prende pieghe inaspettate" - concludono.