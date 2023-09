La cucina dell'entroterra ligure trionfa alla Monaco Classic Week 2023

Nel suggestivo contesto del raduno internazionale di barche d'epoca monegasco il secondo premio è stato assegnato da una prestigiosa giuria a Giuliano Tommasini, Chef del Ristorante Cadò di Cosio d’Arroscia e membro dell'equipaggio di "Barbara", che ha festeggiato i suoi 100 anni alle Vele di Imperia.

La mattina, prima di uscire in mare, alle imbarcazioni partecipanti è stato consegnato un paniere con gli ingredienti e la richiesta di preparare un antipasto con aragosta e un piatto principale con rombo e verdure della Riviera.

Al rientro a terra la giuria presieduta dallo Chef Philippe Joannes e composta dagli Chef Joel Garault, Christian Garcia, Frédéric Ramos, da Wendy Va den Schrick e Frédéric Berthoz, ha selezionato i vincitori sulla base di creatività e originalità, gusto e finezza dei sapori, presentazione, utilizzo dei prodotti nel paniere.



D'origine toscana come l’amico armatore Roberto Olivieri, Tommasini ha fatto parte dell’equipaggio di “Barbara” anche alle Vele d'Epoca di Imperia, cucinando deliziosi manicaretti per gli ospiti dell’equipaggio, festeggiando insieme ai 100 anni dell’imbarcazione anche i suoi 60 di carriera professionale.

Durante le regate ospiti ed equipaggio hanno avuto l’occasione di scoprire e gustare alcune prelibatezze della tradizione dell’entroterra: le Turle di Cosio (pasta ripiena di maggiorana, patate e porri, nella tipica forma di caramella), le Rajore (piccola tortina di erbe aromatiche) e come dessert l’immancabile panna cotta Cadò, realizzata con i fiori essicati di lavanda officinalis. Il tutto accompagnato dai vini capofila del territorio della Valle Arroscia, l’Ormeasco e lo Sciac-trà, entrambi rientrati nella DOC omonima “Ormeasco di Pornassio”.



“Sono molto felice e grato di aver preso parte a questa meravigliosa avventura culinaria con Barbara, signora del mare da cento anni” afferma lo Chef Giuliano Tommasini. “È stata una splendida competizione, dove ho cercato di portare e trasmettere la cultura gastronomica e lo stile italiano, frutto della mia ormai sessantennale esperienza di cucina”.



“È un onore per me avere su “Barbara”, in occasione del suo centenario, lo Chef Giuliano. Toscano di nascita e ligure di adozione, che è sessant’anni che cucina con passione” commenta l’armatore Roberto Olivieri. “Riesce a preparare nella nostra piccola cucina di bordo buonissimi piatti, indimenticabili tortelli mugellani con erbette di Imperia e la panna cotta con lo squisito sapore di lavanda. Gustare queste prelibatezze fra un bordo e l’altro regatando a vela è pura gioia e delizia per i nostri sensi. Tanta fatica in regata con Barbara del 1923, ma anche tanto godimento di emozioni e sapori unici”.