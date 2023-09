E’ morto, all’età di 73 anni, il professore d’orchestra Gheorghe Puskas, figura molto importante nella Sinfonica di Sanremo dove ha suonato come violinista per oltre 30 anni.

Ricordato come un uomo molto garbato e un ottimo professionista. I funerali saranno celebrati domani alle 11 presso la Parrocchia di Nostra Signora del Rosario in via Margotti a Baragallo.