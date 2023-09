Dopo anni di impalcature ecco i lavori per il 'Duomo' di Badalucco: merito anche di un misterioso benefattore

Dal 2020 la facciata della Chiesa del paese della valle Argentina è sigillata da impalcature, a causa dell'importante distacco di alcuni calcinacci. All'epoca, in prima battuta le funzioni si erano svolte all'aperto per poi riaprire una prima via d'accesso, passando dall'ingresso laterale e dopo i lavori necessari alla messa in sicurezza, era stato autorizzato l'ingresso tra le impalcature.

Un misterioso benefattore ha donato 50mila euro per il restauro della Chiesa di Santa Maria Assunta e San Giorgio a Badalucco. La notizia accompagna la comunicazione della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, di avvio dei lavori subito dopo la Sagra dello Stoccafisso in programma il 16 e 17 settembre.

Da circa una settimana sulla facciata della Chiesa è stato affisso un cartello della Diocesi che indica l'importo per i lavori, in totale 383.900 euro e come sono stati finanziati. L'intervento è possibile grazie all' '8xmille' per 70mila euro, alla vendita di alcuni magazzini della parrocchia per 46.500 euro, al contributo atteso a consuntivo del Ministero della Cultura per 137.690 euro, ad un benefattore per 50mila euro.

Le critiche

Il cartello ha fatto discutere in paese a causa dell'assenza tra le voci delle somme raccolte dai fedeli badalucchesi. Da quando la facciata è stata chiusa è stata avviata una raccolta fondi tra la comunità. Ognuno ha contribuito per come poteva, secondo le proprie disponibilità. In molti avrebbero voluto vedere quella cifra indicata per quanto inferiore rispetto ai 50mila euro del benefattore anonimo ma giudicata ugualmente importante.

Mancano ancora quasi 80mila euro