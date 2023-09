Sanremo: prosegue fino al 29 ottobre al Palafiori di corso Garibaldi la mostra "Frida Kahlo – Il senso della vita"

Proseguirà fino al 29 ottobre, al Palafiori di Sanremo, la mostra "Frida Kahlo – Il senso della vita". Prodotta da Navigare srl e patrocinata dal Comune di Sanremo e l’assessorato alla Cultura, l'esposizione celebra la pittrice messicana ed icona internazionale e senza tempo Frida Kahlo a 67 anni dalla sua scomparsa.

La mostra (aperta dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 21) è caratterizzata dall’uso della multimedialità che accompagna il visitatore in un viaggio sensoriale nel mondo di Frida Kahlo, le sue passioni e le tappe della sua esistenza, attraverso preziosi riferimenti storici e culturali, documenti, oggetti, abiti e fotografie.

Curata da Vincenzo Sanfo "Frida Kahlo – Il senso della vita" porta alla luce aspetti intimi della vita dell’artista, come, per esempio le sue interazioni con Julien Lévy, un famoso gallerista d'arte americano che la conobbe a New York e divenne il suo amante negli anni '30. Le immagini esposte provengono dall'archivio privato di Lévy, recentemente scoperto.

Importante anche la sezione fotografica, che include opere del noto fotografo colombiano Leo Matiz, intimo amico di Frida, e di altre celebrità come Nickolas Muray, Carl Van Vechten, Lucienne Bloch, Imogen Cunningham e Lola Álvarez Bravo, quest'ultima autrice di un'emozionante fotografia di Frida Kahlo sul suo letto di morte. Per capire il tumultuoso universo di Frida, è necessario immergersi nel suo mondo: un caleidoscopio di influenze culturali e politiche, radici familiari complesse, sofferenze per malattie e incidenti, aborti, amori e passioni, come il tumultuoso rapporto con il marito Diego Rivera.

Il percorso dell'esposizione include anche una ricostruzione in scala reale dei principali ambienti di Casa Azul, la casa di Città del Messico dove Frida visse fino alla sua morte avvenuta nel 1954, a soli 47 anni. Potrete ammirare anche riproduzioni dei suoi abiti e gioielli, lettere autografe, pagine del suo diario personale, incisioni, terrecotte Maya a lei tanto care e una sezione dedicata a 41 bolli filatelici provenienti da tutto il mondo. La mostra include anche un'opera illuminata dello scultore Marco Lodola, dedicata a Frida Kahlo e prestata per l'occasione. Un'ampia sezione è dedicata alla rivoluzione messicana e all’impatto che ha avuto sulla storia del paese.

'Frida Kahlo – Il Senso della vita' è realizzata con il patrocinio del Comune di Sanremo, l’Ambasciata del Messico in Italia, il Consolato Generale del Messico a Milano e il Consolato Generale del Messico a Genova.