Imperia: sabato prossimo nel vie pedonali di Oneglia torna l'appuntamento con 'ImperiAntiquaria'

Dopo la prima edizione di “ImperiAniquaria” del 19 agosto e l’apprezzamento da parte di tutti i residenti, turisti e commercianti, sabato si terrà la seconda edizione dalle 8.30 alle 18 per le vie pedonali del centro storico di Imperia Oneglia, senza chiudere alcuna strada veicolare e recare problemi alla viabilità.

Contestualmente al Mercatino, in Galeria degli Orti sarà allestita una mostra fotografica dal titolo 'Fiori di Donne nei campi di lavanda - un elogio alla femminilità' in collaborazione con 'Evoluzione Fotografica'. Gli espositori antiquari, parteciperanno con una selezionata raccolta di mobili d’epoca, porcellane, cristalli, quadri d’autore, tappeti prestigiosi, bronzi, vasi e sculture.

L'evento verrà accompagnato, come per la prima edizione, da una leggera musica di sottofondo Jazz in filodiffusione per le vie del nostro centro.