Pubblicata la relazione della Direzione Investigativa Antimafia: il punto del 2022 in provincia di Imperia

E’ stata pubblicata a livello nazionale la relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e i risultati conseguiti dalla DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, per il secondo semestre del 2022.

Secondo la relazione, nel periodo considerato, nessuna variazione ha innovato il quadro di riferimento relativo alla presenza della ‘ndrangheta in provincia di Imperia, dove l’epilogo consolidato dell’indagine ‘La Svolta’ ha documentato l’esistenza di due ‘locali’, rispettivamente, a Ventimiglia e Bordighera.

A capo del locale di Ventimiglia vi sarebbero i Marcianò di Delianuova (Rc), propaggine delle cosche Piromalli e Mazzaferro della piana di Gioia Tauro (Rc), mentre la ‘locale’ a Bordighera farebbe riferimento al gruppo Barilaro-Pellegrino, espressione della cosca Santaiti-Gioffrè di Seminara (Rc).

Nella stessa area di proiezione, la Dia segnala l’operatività a Sanremo di un soggetto legato alla cosca Gallico di Palmi (Rc), precedentemente coinvolto in plurime vicende giudiziarie per narcotraffico lungo l’asse Italia-Francia. Il 22 ottobre scorso la Polizia di Stato di Imperia ha eseguito un’ordinanza cautelare personale a carico di 22 persone, italiane ed albanese, ritenute a vario titolo responsabili di spaccio di stupefacente del tipo hashish e marijuana.

Per quanto riguarda la presenza della criminalità straniera in provincia, sono state portate a termine due operazioni concluse per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a carico di cittadini extracomunitari. Il 30 luglio dello scorso anno, la Polizia di Imperia ha eseguito una misura cautelare nei confronti di 7 extracomunitari che, in concorso tra loro, consentivano l’ingresso illegale nel territorio francese di persone prive dei necessari documenti: gli irregolari erano trasportati a bordo di rimorchi di autotreni diretti in Costa Azzurra, previo il pagamento di modeste somme di denaro ma che, per l’ingente volume del traffico illecito, garantivano ingenti profitti.

Il 27 ottobre, inoltre, la Guardia di Finanza di Imperia, nell’ambito dell’operazione ‘Talos’, ha eseguito un provvedimento cautelare a carico di 10 magrebini indagati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e molteplici episodi di favoreggiamento dell’ingresso d’irregolari in territorio francese. Il sodalizio aveva una struttura parentale a Sanremo ed organizzava, a scopo di lucro, l’immigrazione clandestina dall’Italia verso la Francia.