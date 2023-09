Orlando (PD): “Ok alla ratifica per lo smart working del lavoratori nel Principato di Monaco"

"La commissione Esteri della Camera dei Deputati ha approvato la ratifica dell’accordo da me sottoscritto col governo del Principato di Monaco per la modifica alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra Repubblica italiana e Principato, firmata il 10 maggio 2021 nel corso del mio mandato al Ministero del Lavoro”.

Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando, che prosegue: “Ratifica che sarà approvata a breve dall'aula della Camera. Si tratta di una notizia importante per tutti i frontalieri liguri che avranno a disposizione una fondamentale disciplina normativa, su cui avevamo lavorato a lungo, per poter accedere al telelavoro, senza perdere occasioni rispetto ad altri lavoratori".

“Sono molto soddisfatto – gli fa eco il Consigliere regionale ventimigliese Enrico Ioculano - perché finalmente l'impegno che abbiamo avviato con l'onorevole Orlando quando era Ministro del Lavoro nell'interesse dei Lavoratori frontalieri sul telelavoro viene raccolto. Oggi infatti è stato fatto un ulteriore passo in avanti con la ratifica di questo trattato firmato a Monaco dal governo monegasco e da quello italiano nella figura del ministro Orlando: questa è la dimostrazione del fatto che il Partito Democratico ha sempre voluto lavorare nell'interesse della categoria”.