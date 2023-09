Al via l'anno scolastico 23/24: in provincia suonerà la campanella per 23.841 studenti

In provincia di Imperia è tutto pronto per il via all'anno scolastico 2023/2024. In totale domani sentiranno la prima campanella 23.841 studenti suddivisi in 1.179 classi di 29 istituzioni scolastiche: 18 istituti comprensivi, 10 istituti superiori (con un'offerta formativa ampia e diversificata fra licei, istituti tecnici e istituti professionali) e un CPIA.

“Siamo soddisfatti per l'avvio regolare dell'anno scolastico grazie al lavoro svolto dal personale dell'ufficio scolastico di Imperia di concerto con la direzione regionale - commenta il provvedditore Michele Lattarulo - mando un forte incoraggiamento agli studenti e alle loro famiglie per una buona e motivata partenza, con l'auspicio di un anno scolastico fruttuoso e sereno”.

“La novità di quest'anno scolastico - aggiunge il provvedditore - è l'introduzione negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado della figura del docente tutor e quella dell'orientatore, così come previsto nell'ambito del PNRR, dalla riforma del sistema di orientamento. Ringrazio fin da ora gli insegnanti che hanno offerto la propria disponibilità ed il proprio impegno nei confronti degli studenti, per valorizzare le potenzialità ed i talenti, per favorire il successo formativo e contrastare I fenomeni di dispersione scolastica”.

A livello regionale, ad oggi saranno a scuola 165.302 studenti delle scuole statali e 18.800 studenti delle paritarie (quest’ultimo dato in via di progressivo aggiornamento).