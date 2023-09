Sanremo: lavori in piazza Eroi e Rally Storico, la fiera anticipa al 1° ottobre

Appuntamento domenica 1° ottobre con la tradizionale “fiera di ottobre”, manifestazione commerciale ormai storica capace di attirare molte persone. La fiera si svolgerà nell’area del Lungomare Italo Calvino - piazzale Carlo Dapporto dalle 6 alle 20, con orario di vendita al pubblico dalle 8 alle 19.

Il Settore Attività Produttive-Mercati spiega che: "...l’anticipo della data – la fiera, tradizionalmente, è prevista con cadenza annuale nella seconda domenica di ottobre, in occasione della vicina ricorrenza della festa del Santo Patrono della città - è dovuto ai lavori in piazza Eroi Sanremesi per la realizzazione del futuro parcheggio interrato. Inoltre, è stato considerato anche lo svolgimento del 38° Rally Storico, previsto dal 6 al 8 ottobre 2023 con occupazione del suolo pubblico in Lungomare Calvino e piazzale Dapporto. Pertanto, al fine di mantenere l’importante appuntamento commerciale che ha anche la funzione di salvaguardare la cultura e le tradizioni locali, in accordo con le associazioni di categoria, la fiera è stata anticipata a domenica 1° ottobre".