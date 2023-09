Nel concerto “Felliniana”, a Pietra Ligure le incantevoli colonne sonore di Nino Rota per i film di Federico Fellini

Le più belle colonne dei film di Federico Fellini, scritte da Nino Rota, saranno le protagoniste del concerto “Felliniana” in programma sabato 16 settembre alle 18,30 all’Oratorio S.S. Concezione in piazza La Pietra a Pietra Ligure. Sarà un omaggio in note, suonate su alcuni spezzoni degli indimenticati film di Fellini, che hanno reso grande la storia del cinema italiano del ‘900 facendolo conoscere anche a livello internazionale.Protagonisti del concerto con proiezioni sono il maestro Giuseppe Nova, al flauto, con il gruppo degli Archimedi.



Le colonne sonore di Nino Rota per i film di Federico Fellini hanno contribuito in modo significativo a creare quell'atmosfera onirica e coinvolgente che è diventata un tratto distintivo delle opere del regista.La collaborazione tra Fellini e Rota è stata davvero speciale, e le colonne sonore hanno contribuito a plasmare l'esperienza cinematografica nei film del regista. La musica di Rota poteva essere giocosa, malinconica, misteriosa o esuberante a seconda delle esigenze della storia in cui ricorre spesso la presenza del mondo circense.



Si potrà assistere all’esecuzione dal vivo delle musiche di Nino Rota, con le sonorità raffinate e graffianti del flauto di Giuseppe Nova e degli Archimedi, arrangiate per lo spettacolo e per questa formazione mentre, sullo schermo, il pubblico potrà vedere un emozionante montaggio cinematografico, su cui scorreranno le indimenticabili sequenze dei capolavori felliniani. L’evento è organizzato da Antidogma Musica, in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure e Genova Liguria Film Commission, nell’ambito di Bellissima 2023.Ingresso libero.