Vallecrosia, interventi di efficientamento energetico nella sede comunale distaccata di via Colonello Aprosio

La Giunta Comunale di Vallecrosia ha approvato l’intervento di efficientamento energetico nella sede comunale distaccata in via Colonello Aprosio, con particolare riferimento alla Sala Polivalente, utilizzata anche come sala del Consiglio Comunale. Opere per un importo complessivo di 70 mila euro, che saranno completamente finanziate da fondi PNRR. Gli interventi previsti sono il rinnovo dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva e del sistema di illuminazione. L’inizio dei lavori avverrà entro il 15 settembre.

“Sono orgoglioso di comunicare che la nostra amministrazione ha vinto un ulteriore bando, grazie al quale potremmo effettuare, in tempi brevissimi, interventi di efficientamento energetico nella sede comunale distaccata di via Colonello Aprosio. I lavori saranno finanziati per l’intera cifra da fondi PNRR, senza esborso da parte delle case comunali e si tradurranno in una riduzione dei costi di esercizio e di emissioni dannose” – spiega il Sindaco Armando Biasi, che conclude: ”Un ulteriore tassello per una Vallecrosia sempre più sostenibile. Il rispetto dell’ambiente è un elemento importante del nostro programma amministrativo, che stiamo attuando grazie ad un lavoro continuo e che porteremo avanti con impegno e determinazione anche nei prossimi anni".