San Lorenzo al Mare: Daniele Carlini e Vittoria Pani vincono la 1a edizione della ‘San Lorenzo run’

Daniele Carlini e Vittoria Pani hanno vinto, nelle rispettive classifiche maschile e femminile, la 1a edizione della “San Lorenzo Run” disputata domenica a San Lorenzo al Mare. Un’edizione che, dopo quella sperimentale del 2022, ha registrato un grande incremento di atleti. Alla gara, rispetto alla sessantina di podisti dello scorso anno, hanno infatti partecipato 110 podisti.

La gara, su un tracciato di 6 Km, ha portato i partecipanti a percorrere il lungomare ed alcuni degli scorci più caratteristici del borgo di San Lorenzo al Mare. La partenza è stata data dalla Marina di San Lorenzo nell'area antistante l'Hotel Riviera dei Fiori, main sponsor dell’evento, dove poi era stato posto anche il traguardo.

Avvincente la competizione maschile con un terzetto di atleti che, già dalle prime battute, ha preso la guida delle gara risolta poi solo agli ultimi chilometri a favore di Daniele Carlini su diretti concorrenti Alessandro Castagnino e Maurizio Ferratusco (vincitore lo scorso anno). In campo femminile si è invece assistito ad una cavalcata solitaria da parte di Vittoria Pani, andata in fuga già dall’inizio. Sotto le classifiche finali.

MASCHILE

1) Daniele Carlini in 22’08”

2) Alessandro Castagnino in 22’11”

3) Maurizio Ferratusco in 22’20”

FEMMINILE

1) Vittoria Pani in 27’33”

2) Morena Almonti in 29’06”

3) Terras Anais in 31’21”

GIOVANI

1) Enea Cosenza in 39’27”

2) Matteo Cavalli in 39’35”

3) Lorenzo Salatino in 40’20”

Il Lions Club, oltre ad un riconoscimento all’organizzatrice Nadia Zerbone per l’impegno profuso e la passione dimostrata per lo sport, ha poi assegnato una targa speciale a Mimma Torrente, e Francesco e Damiano Monti. Alla partenza e ala cerimonia di premiazione hanno partecipato, insieme agli organizzatori, Enzo Mazzarese (Assessore Comune San Lorenzo al Mare), Flavio Fontana (Fiduciario Coni), Liborio Lucchese (direttore Hotel Riviera dei Fiori) e Stefano Guasco (Frantoio Ulivi di Liguria).