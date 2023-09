Lavori di Rivieracqua, erogazione sospesa per oltre sette ore a Imperia

Per consentire il posizionamento di due valvole sulla tubazione dell'acquedotto del Roya 1 in zona Foce del torrente Impero e in zona Rabina nel comune di Imperia, Rivieracqua dovrà sospendere la fornitura mercoledì 13 settembre dalle 9 alle 16.30 nelle zone di: Calata Cuneo limitatamente agli approdi del porto; altre utenze di zona a cui sarà data comunicazione individuale del disservizio.

“A conclusione dei lavori si potranno verificare fenomeni di opalescenza dell'acqua - dichiarano dall'azienda - Rivieracqua si scusa per il disagio evidenziando, peraltro, si tratta di interventi finalizzati a consentire la messa in funzione della nuova condotta Roya 1 prevista dal progetto Master Plan Roya”.