Imperia, gara di primo soccorso: la Croce Rossa spezzina vince il titolo regionale (foto)

" Questa giornata -spiegano gli organizzatori - non è stata solo una competizione, ma un'occasione straordinaria per tutti i volontari partecipanti di migliorare le loro competenze e di condividere esperienze e conoscenze. Le 11 stazioni di prova hanno presentato scenari di soccorso realistici e sfide coinvolgenti, mettendo alla prova la prontezza e la capacità di risposta delle squadre" .

" L'evento non è stato solo per i volontari, ma anche per la comunità di Imperia e delle zone circostanti, che ha avuto l'opportunità di seguire le simulazioni di soccorso e di imparare di più sul primo soccorso e sulla missione della Croce Rossa Italiana. È stata un'opportunità preziosa di sensibilizzazione ".

"La Croce Rossa Italiana vuole esprimere la sua profonda gratitudine a tutti i volontari, alle istituzioni, agli sponsor e alla popolazione che hanno reso possibile questa giornata straordinaria. Il vostro sostegno è stato fondamentale per il successo dell’evento".

Così il presidente regionale Maurizio Biancaterra: "Un ringraziamento speciale va ai volontari. Voi siete il cuore pulsante di questa gara, dedicando il vostro tempo, le vostre abilità e la vostra passione per assicurare che tutto si svolgesse in modo sicuro ed efficiente. Senza di voi, questa giornata non sarebbe stata possibile. Il vostro spirito di servizio e il vostro impegno nella promozione del primo soccorso sono veramente straordinari. Alle squadre partecipanti, voglio esprimere la mia ammirazione per il vostro impegno e la vostra competenza. Le vostre performance oggi hanno dimostrato quanto siete preparati e quanto siete disposti a mettere in pratica ciò che avete imparato per aiutare gli altri. Speriamo che questa gara abbia ispirato ancora di più la vostra dedizione al primo soccorso".