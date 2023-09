Sanremo: dopo la fuga dall’Ucraina ora rischia di finire al canile, Marvel cerca una nuova casa

Sembra non esserci pace per Marvel, Segugio Estone di 6 anni, fuggito insieme alla famiglia dall’Ucraina, arrivato a Sanremo e ora in cerca di qualcuno che lo adotti. L’appello è stato lanciato dalla sede sanremese di Enpa che si sta attivando per trovargli una nuova casa.



Marvel è arrivato nella Città dei Fiori seguendo la sua famiglia che ora, per motivi coperti da privacy, si deve trasferire negli USA. E il programma protezione rifugiati non fa sconti sui tempi: si deve fare tutto nel giro di un paio di settimane e nel nuovo trasferimento pare non ci sia posto per il cane. Motivo per cui ora Marvel è in cerca di una nuova famiglia, un altro cambiamento radicale.

“È abituato a vivere in casa, ma da quando è arrivato in Italia non ama stare molto da solo - scrivono sui social da Enpa Sanremo - ha vissuto anche con gatti, mentre con i cani maschi si deve fare un po’ di attenzione. Ma, generalmente, è buono. È in regola con i documenti e il passaporto. Aveva il pedigree, ma è rimasto in Ucraina. Aiutiamo Marvel a trovare una nuova famiglia in queste due settimane che gli restano, prima che conosca anche la sofferenza del canile”.

Il numero da contattare per avere informazioni o incontrare Marvel è il 335 1230572 (Sara, volontaria Enpa).