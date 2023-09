Sanremo: l’associazione 'Anima' apre il proprio punto di incontro in via Nuvoloni

L’associazione ‘Anima’ ha inaugurato oggi la propria sede in via Nuvoloni 5 a Sanremo. Iscritti e simpatizzanti hanno partecipato alla cerimonia di apertura e si sono ritrovati a cena per la prima assemblea associativa. I partecipanti hanno avuto modo di esprimere la propria opinione in merito alla situazione cittadina ed al percorso politico di ‘Anima’.

"L'ascolto è fondamentale in questa fase – spiega il portavoce di ‘Anima’ Alessandro Sindoni - per definire un percorso condiviso che possa abbracciare le diverse sensibilità presenti in ANIMA. In questo senso abbiamo già in programma una serie di incontri istituzionali per approfondire alcune tematiche cittadine importanti che meriteranno attenzione per migliorare lo status quo".

"L'apertura del nuovo punto di incontro – aggiunge il presidente Sergio Tommasini - favorirà la condivisione di programmi e idee attraverso una serie di riunioni tematiche che vedranno la partecipazione attiva dei cittadini di Sanremo. La vocazione di ANIMA è di unire diverse sensibilità superando personalismi e posizioni politiche predeterminate per favorire la crescita di una coalizione che guardi alle migliori risorse del territorio per affrontare con determinazione e competenze le grandi sfide che ci attendono dal 2024. Siamo aperti al dialogo con tutti coloro che hanno a cuore il bene di Sanremo e che intendono mettere a disposizione della squadra le proprie competenze in una logica di prospettiva comune".