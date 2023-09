Sanremo: a porto vecchio la commemorazione per gli 80 anni dall'affondamento della Nave Roma

Oggi a Sanremo in piazza Vesco, nei pressi della Capitaneria di Porto, davanti al monumento dell'Associazione Nazionale Marinai d’Italia, si svolgerà la commemorazione per gli 80 anni dell’affondamento della Regia Nave Roma. La super corazzata ammiraglia della Marina Italiana, venne bombardata da alcuni missili sperimentali teleguidati tedeschi il 9 settembre 1943, causandone l’affondamento e la morte di 1393 marinai.



Oggi pomeriggio a 80 anni esatti dal tragico evento, alle 15.30 presso il monumento ai Marinai d’Italia in piazza Vesco (di fronte alla Capitaneria di porto), è stata organizzata una cerimonia con deposizione di una corona con la partecipazione delle autorità e rappresentanti dei militari e delle associazioni d’arma. Tra i naufraghi superstiti ci furono cinque sanremesi: Marco Bianco, Italo Pizzo, Orazio Tracea, Mario Varrone e Giovanni Vittani.

Questo video conservato nell’archivio del sanremese Roberto Pecchinino, curato dall’associazione Regia Nave Roma e dall’istituto Luce, è stato ottimizzato per far rivivere la storia della Corazzata Roma e non dimenticare il tragico destino che ha causato l’affondamento dell’ammiraglia Italiana, il 9 settembre del 1943.