Continua lo spettacolo delle Vele d’Epoca d’Imperia – International Sailing Week

Un’altra splendida giornata di sole e vento ad Imperia, per la 24esima edizione delle Vele d’Epoca – International Sailing Week 2023. La brezza odierna ha cambiato direzione rispetto a ieri, oggi è arrivata da Sud-Ovest ed era decisamente più leggera come intensità, tra i 6 e gli 8 nodi, abbastanza per permettere alle 62 Regine del Mare di bordeggiare elegantemente tra Porto Maurizio e Cervo.

I primi a partire sono stati gli 8mR S.I. e, al contrario delle successive due flotte, hanno messo la prua verso ponente per poi tornare davanti ad Imperia per le loro ultime due prove. La prima edizione della “Coppa Imperia”, riservata alle meravigliose barche da regata nate nei primi anni del ‘900 si è conclusa oggi dopo quattro combattute prove tra i sette scafi qui presenti. Vision KC-3 di Paolo Manzoni è il migliore e si aggiudica così la prima edizione del trofeo imperiese, due punti dietro si è piazzato Carron II di Angelo Mazzarella ed in terza posizione – e migliore barca del giorno – Falcon di Jan Villiam Mauritz Vqma.

«La chiave del nostro successo è indubbiamente una squadra fantastica, abbiamo un gruppo eccezionale!» ha commentato un entusiasta Paolo Manzoni, armatore di Vision KC-3, barca del 1930 del Cantiere Camper & Nicholson che ha vinto giusto qualche mese fa il premio per il miglior restauro “Classic Boat Award” al Royal Thames Yacht Club di Londra. Lo sloop bermudiano, di 14,72 metri, è vissuto come lo scafo locale, visto che è stato restaurato dalla Sibma Navale di Imperia e porta proprio i colori dello Yacht Club locale.

Le successive partenze sono state altrettanto spettacolari: una gloriosa infilata di legni che tra le assi che le compongono conservano le storie dei cantieri, le vicissitudini dei propri armatori e le molteplici avventure vissute tra le onde dei mari che hanno solcato. Alcune di esse hanno superato abbondantemente il secolo di età, altre, come Barbara, il Camper & Nicholson che con la città di Imperia condivide l’anno di nascita, il 1923. Altre sono decisamente più giovani, ma come French Kiss, 12 metri S.I., che nel 1987 a Perth in Australia, ha partecipato all’edizione della Coppa America che per l’ultima volta ha utilizzato questi scafi. Una storia molto intensa, con Lei hanno infatti sofferto e sognato migliaia di appassionati di vela, francesi e non solo.

Ricco il programma anche a terra: dopo la premiazione della “Coppa Imperia” riservata agli 8 metri Stazza Internazionale, c’è stato il quotidiano aperitivo al lounge delle Vele d’Epoca: insalata di ceci e gamberi all’olio extravergine d’oliva e spritz offerto da Spritz 958 Santero. E poi lo spettacolo pirotecnico delle 22.30 nel bacino portuale Borgo Marina offerto a tutta la città.

L’appuntamento per domani, ultimo giorno di Vele d’Epoca di Imperia – International Sailing Week 2023, è con il consueto skipper meeting delle 9.30, alle 10.00 la parata per le splendide Regine del Mare davanti al Molo Lungo, e a seguire le ultime partenze prima della premiazione delle 17.30 sul palco della Calata Anselmi.