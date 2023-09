Imperia: CNA porta a L'Approdo l’evento “La Lavanda…questi posti davanti al mare”

Il progetto di animazione dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio sul Molo lungo di Oneglia questa sera vede protagonista CNA Imperia e l’Associazione Produttori Lavanda Riviera dei Fiori. Ricordiamo che “L’Approdo” è un progetto del Gac Il Mare delle Alpi, promosso da Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con le Associazioni di categoria.





Oggi, venerdì 8 settembre, nello spazio outside la CNA presenta l’evento “La Lavanda…questi posti davanti al mare” in collaborazione con l’Associazione produttori Lavanda Riviera dei Fiori; aziende agricole, artigiani trasformatori, operatori della ristorazione, tecnici e docenti del settore. In una location unica, sospesi tra mare e cielo, si consumerà una festa di cultura e gusto con le migliori competenze del territorio.

Il programma

ore 17.00 Apertura mercatino di vendita prodotti con le aziende agricole Biodiversamente di Federico Guadalupi, Az. Agr. Marco Bolognesi, Az. Agr. Rovea, Az. Agr. Stalla Franco, Az. Agr. Colle degli Ulivi, Chamalou di Pagnini Lorenzo, Biscottificio Gibelli, Lanini Bakery e Coffee, Monkeys’bar, Erbe profumi e Sapori.

Ore 17.45 Presentazione e degustazione aperitivo Tank You sir del Monkeys’bar accompagnato con pane alla lavanda della Lanini Bakery e Coffee e acciughe.

ore 18.00 Emanuela Polidori “Erbe profumi e sapori” responsabile laboratori dell’Associazione Lavanda Riviera dei Fiori presenta: come preparare un oliolito con la lavanda.

ore 19.00 Dimostrazione della distillazione della lavanda a cura di Federico Guadalupi Az. Agr. Biodiversamente, Consigliere del Direttivo Associazione Lavanda Riviera dei Fiori.

ore 20.30 “L’ approdo nuovi sapori…” gelato al fior di miele con la sua stroscia alla lavanda Imperia e profumo di fior d’arancio amaro di Vallebona (presidio Slow Food), il gelato artigianale fresco tra provocazione, gastronomia e salute a cura del Maestro Alessandro Racca CNA Agroalimentare.





Racca rappresenta un’eccellenza nel mondo del gelato e come tale tiene corsi di formazione in Italia ed all’estero e collabora con importanti partner per lo sviluppo di nuove tecnologie legate al gelato. Rinomato professionista, è nato e cresciuto nella pasticceria di famiglia e si è specializzato nella consulenza professionale e docenza rivolta alla produzione di paste lievitate a lievitazione naturale, pasticceria mignon, cioccolateria tecnica e pratica, produzione di gelati e semifreddi. Alessandro da sempre raccoglie stimoli diversi di gusto ed osa accostamenti inconsueti insieme con grande sapienza nella realizzazione delle sue idee innovative: competenza, ed una attentissima scelta delle materie prime, sempre vicine al territorio, sanno regalare momenti di alta professionalità.

ore 21.00 Franco Stalla dell’omonima azienda agricola, ibridatore e selezionatore delle tipologie di lavanda del Progetto “Lavanda Riviera dei Fiori” terrà un incontro su Coltivare la lavanda, riconoscere le tipologie e l’olio essenziale.

ore 22.00 Emanuela Polidori “Erbe profumi e sapori” responsabile laboratori dell’Associazione Lavanda Riviera dei Fiori presenta: come utilizzare gli scarti della lavorazione della lavanda.

"Gustose occasioni, da non perdere, per residenti e turisti, per venire a conoscere da vicino “questi posti davanti al mare” e lo stretto legame fra i prodotti della terra e quelli del mare.

Vi aspettiamo numerosi!" - commentano da CNA.