Imperia: il vento soffia allontanando a domani la prima partenza delle ‘Vele d’Epoca’ a domani

Il primo giorno della 24esima edizione delle Vele d’Epoca di Imperia – International Sailing Week 2023 sarà ricordato per il forte vento di levante che, soffiando già da ieri, ha anche formato alte e ripide onde. Le 62 barche, alcune costruite più di 100 anni fa, non amano queste condizioni, e con l’intenzione di preservarle intatte e poter disputare le regate nei prossimi giorni, per i quali è previsto vento più leggero, il Comitato di Regata si è visto costretto a scegliere di lasciare gli equipaggi a terra.

La partenza della prima regata è quindi prevista per domani alle 11, con gli oltre sessanta equipaggi divisi in tre partenze, l’ultima dedicata alla categoria più numerosa, la flotta degli 8 metri S.I..

Le Vele d’Epoca d’Imperia non sono però solo regate, e questa sera, alle 18.30, Pierferdinando Casini presenta il suo ultimo libro, “C’era una volta la politica”, proprio nella lounge della manifestazione sulla Calata Anselmi. Alle 21.30 invece, a Teatro Canzone, andrà in scena lo spettacolo di racconti e musica, “Navigazioni e Canti de Mä”, di e con Antonio Carli accompagnato da Mazzone, Ducci e Moro.