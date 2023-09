Imperia: domenica alla 'Cascione' le porte saranno aperte a tutti gratuitamente con l'Open Day

E' arrivato settembre e ricomincia la stagione. Ieri pomeriggio, in Calata Anselmi, sono state issate le bandiere per la 24a edizione delle Vele d'Epoca. Rari Nantes Imperia sarà tra le protagoniste che ravviveranno la banchina durante l'evento.

Domenica prossima, infatti, alla piscina 'Cascione' le porte saranno aperte a tutti gratuitamente con l'Open Day, a partire dalle 10. Si potrà nuotare gratuitamente tutto il giorno. Dalle 10:30 alle 11:30 ci saranno lezioni di aquagym in acqua bassa e, nel pomeriggio, tra le 16 e le 17 l'Open Day si aprirà alla pallanuoto: i giovanissimi potranno provare la disciplina seguiti dai tecnici delle Rari Nantes Imperia ed alla presenza di una stella sport come Giulia Emmolo (argento olimpico a Rio de Janeiro 2016). Durante tutta la giornata verranno effettuati esamini di acquaticità per la Scuola Nuoto.

Ci saranno anche offerte per chi si iscriverà il 10 settembre: i prezzi rimarranno bloccati senza applicazione del nuovo tariffario. All'iscrizione dei corsi Scuola Nuoto, in aggiunta ci saranno tre ingressi gratuiti per Nuoto Libero. Domani, al bar della piscina dalle 18, sarà organizzato un aperitivo con degustazione dei prodotti tipici locali, in collaborazione con CNA Imperia, Valle Imperia ed Antica Azienda Raineri.