Dolceacqua: Maresa Besozzi è diventata 'Ambasciatore del Gusto', i complimenti di Confcommerio

Maresa Bisozzi, dell’enoteca Re di Dolceacqua e membro del direttivo della Confcommercio di Ventimiglia, è ora ‘Ambasciatore del Gusto’.

La missione dell’associazione Italiana Ambasciatori del Gusto parte dalla consapevolezza che raccontare, qualificare e valorizzare significa contribuire, in sinergia con le Istituzioni, allo sviluppo e al progresso del Paese. L’associazione seleziona coloro che si distinguono in questo campo e ne fai i portavoce dei migliori prodotti Made in Italy del comparto agroalimentare nel mondo.

La Confcommercio della provincia di Imperia ha l’onore di annoverare fra i suoi associati anche l’Ambasciatore del Gusto Samuele Maio e Fabio Maiano, Casa della Rocca. La stessa associazione si è complimentata con Maresa Bisozzi.