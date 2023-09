Borgomaro: crisi idrica, la Rsa Orengo-Demora "Preoccupati per le dichiarazioni del Sindaco Mela"

“Apprendiamo con grande preoccupazione le dichiarazioni del Sindaco di Borgomaro, Mela, che paventa il rischio di limitazioni dell’acqua ad uso civile e non per uso industriale”. Interviene in questo modo, dopo la notizia pubblicata dal nostro giornale (QUI), il presidente Leonarda Acquarone e il Cda della Fondazione Orengo-Demora Onlus.

“Dopo un’estate difficile dal punto di vista ambientale con temperature elevate e che ha visto la nostra Rsa (con 76 ospiti e 50 persone che prestano la loro attività), essere partecipe nel cercare di utilizzare l’acqua con grande attenzione allo spreco, non possiamo rischiare di rimanere con i rubinetti asciutti. Riteniamo che proprio per la natura stessa della nostra attività socio-sanitaria rivolta ad anziani non autosufficienti parziali o totali, si debba poter contare su una salvaguardia delle forniture in momenti difficili”.

“Auspichiamo – termina Acquarone - come indicato dal Sindaco Mela, che la decisione presa dal gestore unico, possa contemplare soluzioni che non ci vedano penalizzati”.