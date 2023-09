Diga in valle Argentina, Badalucco risponde a Rixi: "Il ricorso al Tar va avanti, c'è un'alternativa"

"C'è un ricorso al TAR che impugna il decreto ministeriale e allo stato attuale non ci sono condizioni per fare un ragionamento diverso".

Matteo Orengo, il sindaco di Badalucco, non cede di un passo sulla questione diga in Valle Argentina. Lo stato attuale di cui parla il primo cittadino è riferito alla scheda sullo studio di fattibilità dove si parla anche di un unico invaso, ovvero la grande diga. "La formula è aperta a più territori ma la sostanza non cambia: allargare non implica escludere" - aggiunge Orengo. La risposta al viceministro Rixi

Nelle scorse ore, il viceministro Edoardo Rixi, aveva esortato i sindaci della vallata a prendere una decisione (LINK), spiegando che senza condivisione dei territori il Ministero avrebbe dirottato i fondi altrove. "Ha usato parole di buonsenso e pacatezza. - commenta Orengo, riferendosi a quanto detto da Rixi - Gioca la sua partita, nel rispetto del ruolo di viceministro per di più anche ligure. Non vuole disperdere il finanziamento. ATO e Provincia devono dare risposte ai territori che oggi patiscono la carenza d'acqua. Il mio ruolo, come sindaco, è di tutelare e difendere la comunità e poi con gli altri sindaci avevamo detto fin dall'inizio, no ad una grande diga. Credo che le risposte si debbano dare a minor danno. Un intervento per consentire una distribuzione migliore della risorsa idrica non può essere fatto colpendo un paese, il più popoloso dell'interno valle, privandolo del torrente su cui ha scommesso tutto per lo sviluppo futuro". L'alternativa alla diga





Tra le righe, il viceministro ha indicato una possibile scappatoia alla grande diga: direzionare i fondi, ad esempio, per riparare e magari migliorare la rete idrica esistente che è risaputo, versa in pessime condizioni. "Un forte intervento sulla rete idrica dell'entroterra può essere una opportunità. C'è la possibilità di risolvere un problema senza provocarne altri. - afferma il sindaco di Badalucco - L'agenda green dell'Europa punta a liberare 25 km di fiumi da barriere quindi creare barriere come una diga penso che sia qualcosa di non coerente con lo sviluppo e sostenibilità di un territorio". Serve un patto tra entroterra e costa