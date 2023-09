Sanremo: sabato prossimo si chiude l'estate del Roof Garden al Casinò con lo spettacolo di Max Giusti

A Max Giusti, ovvero l’eccellenza di un artista poliedrico, attore comico, conduttore, imitatore, ‘un animale da palcoscenico’ che sa dominare la scena e attrarre il pubblico, il compito di dare l’arrivederci all’estate al Roof Garden del Casinò di Sanremo.

Sabato prossimo (ingresso su invito) l’atteso ritorno di un protagonista del mondo dello spettacolo nazionale, gradito e richiesto dai migliori clienti della casa da gioco. Ogni performance diventa una serata di sicuro successo per l’intrattenimento d’autore che sa proporre, arguto e divertente, capace di coinvolgere il pubblico. Max Giusti presenterà la sua ultima creazione un monologo a cuore aperto dal titolo ‘A tutto Max’ accompagnato da un ensemble musicale, un appuntamento da tempo ‘Sold Out’.

La libertà sotto ogni forma è quella che caratterizza questo nuovo show di Giusti. Libertà è anche quella di rompere la quarta parete per interrogare il pubblico e renderlo sempre partecipe dello spettacolo. Racconta la sua vita, la nostra, il suo punto di vista sulla realtà, aneddoti e segreti dello show business in un dialogo solo per gli spettatori, confidenziale.

Attore comico, conduttore, doppiatore, imitatore, Max Giusti è quello che si può definire un artista poliedrico. Inizia la sua carriera televisiva a Stasera mi butto. Poi arrivano Stracult e Quelli che il calcio. Tra i personaggi da lui imitati, Cristiano Malgioglio, Renzo Arbore, Al Bano, Antonino Cannavacciuolo e Claudio Lotito. Al cinema, ha recitato in Ladri si nasce, Nero bifamiliare e Appena un minuto. Ha fatto parte del cast delle serie Raccontami e Distretto di Polizia. Nel 2023 torna in onda su Rai 2 con ‘Boss in incognito’.

Il calendario eventi del Casinò di Sanremo ha presentato e presenta nomi affermati nel panorama internazionale, apprezzati dai clienti più affezionati, scelte di grande qualità, che ne assicurano il gradimento. L’appuntamento è con il calendario eventi autunnale, che presenterà artisti e personaggi di grande prestigio e professionalità, programma che accompagnerà alla Festa di Natale e del Capodanno.