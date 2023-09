Sabato 9 settembre ultimo appuntamento della Rassegna estiva Armonie in Santa Matilde 2023 dell’Associazione Nardini di Sanremo. Ad esibirsi alle ore 21 nel giardino della Parrocchia Santa Matilde, in via Cavour 64 ad Andora, i Tiroler Musikanten che proporranno una serata di puro divertimento con un apericena all'aperto e degustazione della Birra dell'Accoglienza, ascoltando musica dal vivo.

Durante la serata, sarà disponibile – per chi vorrà provarla – la Birra dell'Accoglienza, in una prima edizione, birra prodotta e imbottigliata per l’occasione dal Birrificio 44 di Luigino Berra, Albenga.

“Una pils bionda, leggera, delicata, frizzante, secca ed amarognola con un gusto poco pronunciato di malto in cui viene esaltato il ruolo del luppolo”.

Dalle 21.00, l’atmosfera si riscalderà con l’energica musica dal vivo dei mitici Tiroler Musikanten

Le Alpi, le Grandi Montagne, i passi e le ampie valli che collegano l'Italia con l'Austria e la Svizzera senza distinzione di confini o di costumi... Ecco, è in questi luoghi che le tradizioni si conservano, si tramandano e con loro anche la musica che costantemente accompagna e scandisce la vita di chi è nato, abita e lavora in questi luoghi. Per questo, dall'idea di alcuni musicisti, sono nati i TIROLER MUSIKANTEN, un gruppo che si propone di recuperare direttamente dal folklore e dalla tradizione del Tirolo Austriaco, sconfinando anche nella Baviera Tedesca, brani musicali che hanno sempre accompagnato e continuano ad allietare le feste e le ricorrenze di quelle zone, per poi eseguirli con l'intenzione di farli conoscere ed apprezzare ad un vasto pubblico. I Tiroler Musikanten sono composti da quattro elementi (Sax Soprano, due Tromboni e Basso Tuba), eseguono brani popolari Tirolesi e Bavaresi, completamente arrangiati ed adattati appositamente per questa formazione di esperti musicisti che suonano rigorosamente dal vivo, adattandosi perfettamente a feste e sagre ambientate "alla maniera Tirolese o Bavarese".





Sabato 9 settembre ore 21.00, con l’ensemble d’ottoni I tiroler musikanten

Antonello (Nello) Ravera – Sassofono soprano,

Roberto De Velo e Nicolò Benso – Trombone,

Nino Calcagno – Basso tuba