Sanremo: venerdì nuova semifinale per il concorso canoro Cantaestate23

Venerdì si terrà la semifinale di Cantaestate23. La giuria di qualità ha decretato altri 10 finalisti che si aggiungeranno alla finale di Sabato 16 settembre e in semifinale a Rumore Bim Festival. Si contenderanno la vittoria:

categoria under - Edda Alma, Alessandra Mari, Isabel Ravasio e Federica Muller. categoria over - Mario Papa, Davide Ravasio, Guido Mari, Luca Rolando, Ferruccio Barricalla e Barbara Vitale.



Si aggiungeranno agli altri 10 finalisti della prima selezione. "Photo Makers ufficiali dell'evento Elisabetta Musante e Mauro Frassinetti, consolidati collaboratori a cui va un plauso per lo svolgimento di un grande lavoro di pubblic relation con i loro scatti e video. - spiega Alex Penna dell'associazione Viva Armea - Ricordiamo che è possibile ancora iscriversi. Iscrizione 20 euro, per info e iscrizioni contattare il 380 70 98 908".



"Venerdì la presentatrice sarà Veronica Seriani, cantante vocal coach, speaker radiofonica, grande performer e insegnante di canto presso la School of Art di Albenga. La giuria di qualità sarà sempre composta dal Maestro Ferdinando Mongelli titolare storico della Quick music studio di Sanremo, il maestro Gianluca Boetti, e il Maestro Marcello parodi. Si è aggiunta nella prima e nella seconda selezione, Adriana Rombolà patron della casa discografica Riserva Sonora che ha selezionato fino ad ora 14 cantanti che si sono aggiudicati di diritto l'ingresso in semi finale nazionale del concorso Rumore Bim Festival che si svolgerà domenica 10 e lunedi' 11 settambre a Pinerolo".



I selezionati confermati sono: Martina Galizi, Federica Chichi, Giangi e Fede, Paolo Martini, Edda Alma, Alessandra Mari, Isabel Ravasio, Cristiano Pilone, Andrea Ravecca, Barbara Vitale, Davide Ravasio, Maria Clotilde Muzio e Luca Rolando. I vincitori di categoria della finalissima del Cantaestate23 di sabato 16 settembre, andranno direttamente in finale nazionale sempre al Rumore Bim Festival che si svolgerà a Bellaria Igea Marina da mercoledì 27 settembre a domenica 1 ottobre. www.italianstagetour.it.



"Colpo di scena anche per quest'ultima selezione di venerdi 8 settembre, la patron Adriana Rombolà, ha deciso di presenziare per la terza serata, avendo trovato una buona qualità canora, dando una chance ad altri quattro cantanti, che, insieme ai prescelti parteciperanno alla selezione di Pinerolo. - dice Penna - Tutti i cantanti che si aggiudicheranno la finale del Cantaestate 23, verranno premiati con medaglie di partecipazione i trofei in palio, invece, saranno consegnati al primo secondo e terzo classificato per categoria oltre che il trofeo della critica, il trofeo giuria popolare,il trofeo migliore interpretazione, il Trofeo Bahama Star e in infine il trofeo associazione Viva Armea".



"La gestione degli ospiti e degli eventi interni al concorso, sara' a cura di Luca Rolando parrucchiere di Taggia e il suo staff, avvalendosi della collaborazione degli sponsor ufficiali: Tutto su misura, Romantic Chic, Bell's Cosmetici. Con la speranza di realizzare il sogno di un aspirante cantante, l'associazione Viva Armea è soddisfatta di chiudere la stagione estiva con un evento che possa indicare la strada verso il successo ai più meritevoli" - conclude Penna.