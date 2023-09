Proseguono le presentazioni del libro 'Volevo fare l'arbitro' (ed. De Ferrari ) di Federico Marchi. Dopo la serata ad Arma di Taggia, il nuovo appuntamento è per domani (mercoledì 6 settembre) a Dolceacqua nell'ambito degli eventi 'Aperitivo con l'autore'. La prestazione è in programma alle ore 19:30 alla Sala Polivalente, per parlare di sport e degli arbitri di calcio.

Il libro è disponibile anche su Amazon: https://amzn.eu/d/6GOfigl