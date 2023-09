Alle Vele d’Epoca di Imperia, la 3a edizione di ‘Vele in Danza', il Galà delle scuole di danza CSEN

Torna sul palco del Raduno di Vele d’epoca di Imperia il Galà delle scuole di danza CSEN. Dopo la Cerimonia di inaugurazione (ore 17.30), che aprirà ufficialmente il Raduno, alle ore 21.30 di domani, mercoledì 6 settembre, sul palco di Calata Anselmi andrà in scena la terza edizione di “Vele in danza” organizzato dallo CSEN di Imperia in collaborazione con Espansione eventi di Paola Savella con il patrocinio della Città di Imperia e di Assonautica Imperia.

Lo spettacolo di danza offrirà le esibizioni dei migliori docenti e allievi di molte scuole della provincia di Imperia e sarà presentato da Cristina Zanello, a sua volta insegnante di balli caraibici.

Il Presidente del Comitato provinciale dello Csen, ovvero il Centro sportivo educativo nazionale Giuliano Ferrari dichiara: “è sempre un’emozione far esibire le nostre scuole sul prestigioso palco di un così importante raduno nell’incantevole scenario della Calata Anselmi con ormeggiati tante imbarcazioni d’epoca. Sicuramente un ottimo inizio per la stagione sportiva 2023/2024”.

Si potranno ammirare coreografie di danza classica, moderna, latino e caraibico, hip hop, musical, dance e danza orientale e etnica. Lo spettacolo si aprirà con la pole dance e la ginnastica ritmica Il tutto proposto dalle scuole di danza del territorio: Academia de Baile, Cerchio d’Oro, DancingProject, Danza Teatro, Delfi Arte e Sport, Fitness Blue Gym, Gruppo Amatori Piazza Roma, Happiness, Imperia Ballet School, Imperia dance, La pineta Planet Sport, Let’s go, Macumba Fitness Elisa, New Crazy Dance, New Movanimart, Onda Cubana, PSC Now!, Scuola Danza Città dei Fiori, Studio Salvadè, White Rabbit Art Studio.

Per assistere allo spettacolo non c’è obbligo di prenotazione e l’ingresso è gratuito.