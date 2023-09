A San Lorenzo al Mare la prima edizione della Festa dello Sport

Domenica 10 settembre a San Lorenzo al Mare, dopo il successo dell' edizione zero dello scorso anno, avrà luogo la prima edizione della Festa dello Sport.

L'intera giornata, dalle 8 alle 17, sarà dedicata a numerose discipline sportive, con stand e ring allestiti nelle vie del borgo, dove mettersi alla prova, assistere alle esibizioni degli atleti o avere informazioni sulle attività. Le discipline presenti saranno: tiro con l'arco Asd Arcieri Imperia, scuola calcio Atletico San Lorenzo, go-kart per bimbi Tecnomarine, box francese "Ecole de Savate et Ranzo Do Chausson de Rue", scuola di vela Soleil Asd, yoga e pilates spazio Garda, minigolf Oasi bar le affiliate Uisp Asd Judo Club Corsaro Imperia, Asd Judo e Movimento Imperia, Infinity Jujitsu Imperia, Asd S.I.D.O. Aikido Imperia, Mov'Art Imperia (Danza), Reds Rugby Team Asd Imperia, Asd Golfo di Diana (pallavolo), B.K.I. Imperia Basket Imperia, Asd Il Campo del Cinabro (Tai chi), Polisportiva Uisp Aps Imperia scuola di vela per bambini.

La giornata inizierà alle 8 con la partenza della "San Lorenzo Run", la family run di 6 chilometri, corsa non competitiva che si disputerà lungo le vie del borgo e sul lungomare, con partenza ed arrivo all'Hotel Riviera dei Fiori. Nella bellissima location della Marina di San Lorenzo, main sponsor della manifestazione, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei primi tre arrivi nelle categorie uomini, donne e ragazzi, a cui farà seguito una colazione allestita per i partecipanti alla competizione. Alla gara sarà possibile iscriversi tramite email a ilgiardinodimagdala@gmail.com Il costo del pettorale è di 5 euro.

La manifestazione continuerà poi nella spiaggia a fianco dei Bagni U Nostromu con la scuola di rugby al mattino e al pomeriggio torneo di beach volley, nella piazza sul mare prove di danza moderna, basket, yoga, pilates, thai chi e box francese durante tutto il giorno, così come prove di guida go kart sulla passeggiata lungomare con il piccolo campione di Tecnomarine, arti marziali tutto il giorno all'area feste di Via Roma, scuola di vela presso il porto comunale di San Lorenzo al mattino e Marina di San Lorenzo tutto il giorno.

Presso la Porta di Valle San Lorenzo IAT giornata di incontri a tema sport e salute, presentazioni libri e partecipazione del Lions Club Riva .Stefano Golfo delle Torri con il progetto "con lo sport il diabete si ferma". Sarà presente anche il personale della SC Gestione Promozione Salute e Sicurezza del Dipartimento di Prevenzione ASL1 con una postazione operativa dalle 8 alle 12.30.

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di San Lorenzo al mare e del CONI Imperia. L'organizzazione è a cura del Centro Integrato di via "II Giardino di Magdala" con la collaborazione tecnica dell' ASD Atletico San Lorenzo, della Polisportiva Valle del San Lorenzo, UISP Comitato Imperia APS, Porta di Valle San Lorenzo IAT.