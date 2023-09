A Dolceacqua arriva 'La Notte del Gusto sotto al Castello' con prodotti e piatti tipici

A Dolceacqua mercoledì 6 settembre arriva “La Notte del Gusto sotto al Castello”. A partire dalle ore 19 in piazza Mauro le aziende di La Spesa in Campagna presenteranno i prodotti agroalimentari locali, mentre le aziende agrituristiche di Turismo Verde prepareranno piatti tipici.

Una serata promossa da Cia Agricoltori Imperia all'insegna del divertimento, dove piatti gustosi e prodotti agroalimentari saranno i protagonisti assieme ai vini Rossese di Dolceacqua, Riviera Ligure di Ponente, Pigato Vermentino e Moscatello di Taggia. Il tutto condito da buona musica col gruppo Bruce Brothers.

«Sarà un vero e proprio tour tra gusti e sapori del nostro territorio - commenta la presidente di CIA Imperia, Mariangela Cattaneo -. Grazie all’incontro fra le aziende che fanno parte di Turismo Verde e gli agriturismi di Spesa in Campagna, chi verrà a Dolceacqua avrà modo di scoprire o rincontrare eccellenze enogastronomiche che rappresentano un fiore all’occhiello per la nostra provincia».

Alla serata parteciperanno le aziende de La Spesa in Campagna: Cloris di Papaluca Luca di Molini di Triora, Il Soffione di Ferrari Andrea Borgata Lerici di Borghetto d'Arroscia, Viva L'Oliva di Zerbone Maurizio di Imperia, Ghisolfo Giuliano di Case Lercari Ventimiglia, DAU CASTE’E Castelvittorio, I colori del Benessere di Sacco Alessandro di Sanremo, Rossi Clara di Vallebona, Vagnetti Franco di Bordighera, Coop Maixei di Dolceacqua, In terra di Rezzo, e la Casa Vacanza Sola in fraz. Ubaghetta Borghetto D’ Arroscia.

Le aziende di Turismo Verde che partecipano con i loro piatti tipici sono: CA DU NONU di Fogliarini Sabrina Vallebona; CA DE NA di Pastor Dario fraz. Buggio Pigna ; Osteria du Barba Pè fraz. Negi Fumei Perinaldo; IL BAY di Privitera Giuseppe Imperia; Enoturismo Terre del Moscatello Taggia.