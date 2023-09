Nel primo pomeriggio, a Ventimiglia, un bimbo di 3 anni ha rischiato di annegare. È accaduto in una piscina, a Latte. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e una ambulanza della Croce Verde Intemelia. Per fortuna il bambino si è ripreso poco dopo l'intervento dei soccorritori e la madre ha rifiutato il trasporto in Ospedale.