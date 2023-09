Via alla campagna di adesione volontari per la Protezione Civile Valle Impero Maro-Pontedassio

Il gruppo della Protezione Civile della Valle Impero, con sede a Pontedassio, è operativo da molti anni sul territorio dell’entroterra imperiese con costanza e con ottimi risultati.

“Nella stagione estiva svolgiamo costantemente i servizi di monitoraggio sul territorio per la prevenzione degli incendi, di pronto intervento sui roghi, sia nella nostra valle che, come è successo ancora recentemente, in altre zone della provincia - dichiarano dalla Protezione Civile - siamo presenti anche in altre situazioni di difficoltà come ad esempio per il rifornimento di acqua potabile alle abitazioni e alle attività che necessitano di approvvigionamento. Lo stesso impegno lo abbiamo profuso negli scorsi inverni in occasione di nubifragi, allagamenti e frane, fornendo il nostro soccorso alla popolazione locale. Siamo sempre un supporto prezioso per i Vigili del Fuoco, per il Comando unità forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri e per tutte le amministrazioni locali”. “Purtroppo il territorio sui interveniamo è molto esteso e gli eventi calamitosi, per le condizioni climatiche avverse, sono sempre più frequenti - aggiungono - adesso occorre implementare l’organico con nuovi volontari, in particolare residenti nell’entroterra, per dare vita a una rete di presidi ben distribuita in Valle Impero, altrimenti, in pochi, “non ce la possiamo fare” Se riteniamo fondamentale salvaguardare il nostro territorio e sentirci vitali per l’aiuto alle persone che si trovano in difficoltà con un’azione solidale è il momento per iniziare a dedicare qualche ora del nostro tempo libero per entrare a far parte del gruppo dei volontari, con entusiasmo. A breve, con l’elezione del nuovo direttivo, il gruppo verrà riorganizzato e sarà pronto per essere ancora più funzionale. L’invito dunque è quello di iscriversi subito per partecipare ai corsi preparatori e diventare volontario della Protezione Civile della Valle Impero, per mantenere un servizio essenziale per la nostra valle. Basta poco per fare tanto”.