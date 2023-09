Sanremo: grazie al Lions Club Sanremo Matutia lanciata l'iniziativa 'Zaino sospeso'

‘Zaino sospeso’: è il service promosso dal Lions Club Sanremo Matutia, per andare in aiuto alle famiglie meno abbienti della città.

In un momento in cui il carovita incide notevolmente sul bilancio delle famiglie, l'acquisto di zaini, astucci, materiale scolastico vario per mandare a scuola i figli, può rappresentare un serio problema. Il service vede coinvolte buona parte delle cartolerie della città, dove in questo periodo le famiglie acquistano zaini nuovi e tutto il materiale occorrente per l'avvio dell'anno scolastico.

Se si acquista uno zaino nuovo si può donare quello usato, purchè in buone condizioni e lasciarlo in cartoleria. Gli esercizi che hanno aderito all'iniziativa sono: Cascoshop in piazza Colombo, Myria in via Volturno, Penna e Calamaio in via Volta, Cartolandia in via della Repubblica, La Pergamena di via Pietro Agosti e Cartoleria e Giocattoli del Borgo.

I soci del Lions Club Sanremo Matutia provvederanno al ritiro degli zaini e del materiale scolastico che sarà donato e li consegneranno alle famiglie bisognose della città e delle frazioni.