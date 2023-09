Lo sportello Rivieracqua di Diano Marina di Viale Kennedy 22 non sarà operativo dal 6 settembre sino all'11 settembre compreso. Per il disbrigo delle pratiche commerciali – spiegano da Rivieracqua - gli utenti potranno rivolgersi agli sportelli aziendali siti in Imperia Via S.Pio da Pietrelcina 42 (ex sede AMAT, tel.0183-71341)