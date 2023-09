Sanremo: Unojazz&blues Contest, gli Elimi Jazz Quintet vincono la prima edizione

Sono stati gli Elimi Jazz Quintet a trionfare alla prima edizione dell’Unojazz&Blues Contest che si è tenuta ieri sera presso il teatro dell’opera del Casinò di Sanremo.

La giovanissima formazione siciliana composta da Grazia Buffa (voce), Giovanni Balistrieri (sax), Vito Vulpetti (basso), Roberto Provenzano (batteria) e Francesco Di Giovanni (chitarra) gli Elimi Jazz Quintet ha conquistato la giuria e il pubblico del Casinò con il loro sound.



Il gruppo si è esibito con un brano inedito “A song for her” e “Sicily” una cover di Pino Daniele.

I giovani musicisti sono stati premiati con una borsa di studio.

Nel corso della serata è stato consegnato un altro riconoscimento al sedicenne Federico di Cosimo di Guidonia premiato con un’attività promozionale presso l'etichetta discografica “Dischi dei sognatori” di Marco Rettani.



“Ringraziamo per il lavoro svolto la giuria presieduta da Francesco Paracchini, direttore della rivista musicale “L’isola che non c’è” e composta da: Giampaolo Casati (musicista jazz) Marco Rettani (produttore discografico), Denia Ridley (cantante jazz) Livio Zanellato (musicista) e Massimo Caldarelli (musicista e già presidente della commissione selezionatrice) - dichiarano gli organizzatori - l’Unojazz&Blues Contest nasce con l’intenzione di promuovere giovani talenti della musica e fa parte della rassegna Unojazz&Blues una delle più importanti del settore a livello nazionale e che ogni anno ospita i più grandi nomi del jazz e del blues”.

L’evento è sponsorizzato da Unoenergy, azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia e nei servizi di efficientamento energetico.

Ospiti Mario Cau Trio e gli Ultraenergy che rispettivamente hanno chiuso ed aperto l'evento.

La serata è stata presentata da Maurilio Giordana.

Direzione artistica: Massimo Cotto con la collaborazione di Mara De Scalzi per il progetto Unojazz&blues Contest

Prossimo appuntamento l’8 ottobre con “Pensieri e Parole” omaggio a Lucio Battisti che chiuderà questa edizione dell’Unojazz&Blues.

Ulteriori informazioni e il calendario completo delle serate sul sito www.unojazzandblues.it e sui canali social.