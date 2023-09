Diano Castello, pienone l'altra sera per la rievocazione medievale Castrum Diani (Foto)

Ancora un fiume di persone a Diano Castello per uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo, Castrum Diani, evento ormai quarantennale. L'altra sera il borgo medievale, approfittando delle ottimali condizioni meteo (l'anno scorso non era stato così), è stato preso d'assalto da tantissimi visitatori, molti dei quali stranieri, che si sono immersi nell'atmosfera medievale grazie ad un susseguirsi di esibizioni e dimostrazioni, itineranti e stanziali, che hanno divertito ed appassionato tutti i presenti, di ogni età.

Circa 70 sono stati i bravissimi artisti, impegnati in dieci diverse postazioni. Per l'amministrazione guidata dal sindaco Romano Damonte si tratta di un'altra bella soddisfazione, a dimostrazione dell'appeal di Diano Castello nei confronti sia degli abitanti della zona che dei turisti. Numerose sono state le manifestazioni che hanno fatto registrare il pienone in questa bella stagione, a partire dalla novità Gin nel Borgo, andata in scena quasi tre mesi fa.

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, sabato prossimo alle 21 in piazza Massone si terrà l'ultimo momento musicale di questa estate: protagonista la bravissima Chiara Ragnini, che con il suo concerto tornerà ad allietare il competente pubblico di Diano Castello.

(Nella fotogallery di Alessandro Torrini gli scatti più belli dell'edizione 2023 di Castrum Diani)