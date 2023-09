Lavoro: in provincia di Imperia assunti da Poste Italiane a tempo indeterminato più di 25 portalettere

Dal 2022 ad oggi sono entrati in servizio nei centri di recapito della provincia di Imperia, oltre 25 portalettere con un contratto a tempo indeterminato. La selezione dei neo-assunti, stabilizzati, è avvenuta tra il personale che ha già lavorato in passato come portalettere con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno 6 mesi.



I nuovi ingressi sono stati inseriti nelle attività di consegna di corrispondenza e pacchi nei 4 Centri di recapito presenti sul territorio provinciale per poter supportare le attività legate agli ingenti volumi di pacchi in circolazione sul network postale a seguito dello sviluppo dell’e-commerce che continua a far registrare forti crescite.



Il programma di Politiche Attive del lavoro, che riguarderà circa 2100 assunti in tutta Italia, di cui 75 in Liguria è concordato con le Organizzazioni Sindacali, e contribuisce a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “2024 Sustain & Innovate”, in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito che vede la trasformazione della figura del portalettere sempre più incentrata sul crescente mercato dei pacchi. I nuovi 9 ingressi previsti per la fine dell’anno sono attesi in particolare nei centri di Imperia, Sanremo e Ventimiglia.



Prosegue dunque anche attraverso queste assunzioni, l’impegno di Poste Italiane nel creare nuove opportunità di lavoro e a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio, dimostrando concretamente la propria vicinanza alle comunità, al territorio e alle esigenze di tutti i cittadini.