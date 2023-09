Gemellaggio: terminata oggi la visita della delegazione di Bordighera a Neckarsulm (Foto)

Si è conclusa oggi la visita a Neckarsulm compiuta da una delegazione di Bordighera in occasione del sessantesimo anniversario del gemellaggio tra le due Città. Il legame di amicizia, allora fortemente voluto dal Sindaco Senatore Raoul Zaccari e dal Dottor Hoffmann, è stato infatti stretto nel 1963 e si è rinnovato negli anni fino all’importante traguardo appena festeggiato.

Il programma, tra la serata di giovedì 31 agosto e ieri, ha compreso numerosi appuntamenti in cui è stato ricordato il percorso compiuto insieme e sono state poste le basi per continuare in futuro con lo stesso entusiasmo. Particolarmente significativi lo scambio dei presenti tra le delegazioni: Bordighera ha donato a Neckarsulm una statua, realizzata da Giancarlo Mazzoni, che riproduce la fontana “Coda di Capodoglio”; la città tedesca ha donato un dipinto che andrà ad arricchire il patrimonio artistico comunale.

“Un anniversario importante, una bellissima celebrazione di amicizia.” È il commento del Sindaco Ingenito. “Desidero ringraziare Steffen Hertwig, Sindaco di Neckarsulm, per l’affetto e l’ospitalità; Giancarlo Mazzoni per la meravigliosa opera che ha creato con la sensibilità e la generosità che gli sono proprie e tutti i presenti alla visita per la sentita partecipazione”.

La delegazione di Bordighera ha compreso il Sindaco Ingenito, l’Assessore Sorriento, gli agenti della Polizia Locale Davide Raimondo e Giuseppe Galdini, la fiduciaria dell’Istituto Comprensivo Silvana Denaro, l’artista Giancarlo Mazzoni, Stefano Raimondo in rappresentanza del Gruppo Sportivo Tennis Tavolo (GSTT) Bordighera 1948 e Rinaldo Gazzoni e Sergio Lanza in rappresentanza dell’ABC Bordighera Pallamano.